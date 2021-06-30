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Врач объяснила, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Также специалист рассказала, в какой из дней лучше всего пройти эту процедуру.

30 июня, 02:16

Фото © Pixabay

Люди переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции по-своему, но тем не менее есть ряд правил по подготовке к прививке. О них рассказала врач-терапевт, автор книги "Коронавирус: как защитить себя?" Ольга Кашубина, сообщает радио Sputnik.

Она напомнила, что кто-то переносит обе дозы совершенно безболезненно, а у кого-то проявляются побочные эффекты: поднимается температура, ломит тело, болит место укола. Поэтому, как отметила специалист, планировать получение хотя бы первой дозы вакцины нужно на более-менее свободный день, чтобы было время отдохнуть и проанализировать свои ощущения. Перенеся первый укол, можно предположить, как пройдёт вакцинация вторым компонентом.

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"Моя рекомендация: постараться вакцинироваться в пятницу, либо какой-нибудь не очень напряжённый день, исходя из того, что могут быть какие-то побочные реакции", — сказала Кашубина.

Врач подчеркнула, что не нужно следовать советам принимать перед прививкой антигистаминные препараты, которые якобы помогут лучше перенести вакцинацию.

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"Есть такая старая рекомендация: перед любыми прививками применять средства против аллергии, якобы это помогает переносить вакцинацию. Не надо так делать, это плохой совет", — заметила медик.

Доктор также порекомендовала гражданам запастись жаропонижающими средствами, поскольку они могут пригодиться, если после прививки самочувствие начнёт ухудшаться. С их помощью можно снять головную боль и жар, но это никак не повлияет на скорость выработки антител, на иммунную реакцию организма на прививку и не снизит её эффективность, заключила специалист.

Ранее вирусолог объяснил рекомендацию ВОЗ не проверять антитела перед прививкой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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