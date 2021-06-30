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"Дотянули до драмы": Андрей Шевченко объяснил, за счёт чего Украина обыграла Швецию и вышла в 1/4 Евро-2020

Наставник отметил, что две команды играли хорошо и показали интересный футбол.

30 июня, 02:51
<p>Андрей Шевченко. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1409994219767353345/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFAcom_ru</a></p>

Андрей Шевченко. Фото © Twitter / UEFAcom_ru

Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы", — отметил наставник и добавил, что своей игрой и самоотдачей футболисты заслужили любовь Украины.

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Тренер добавил, что выбранный на игру план сработал, в частности, в решениях обезопасить фланги, активной игре полузащиты и изменении позиции лидера сборной Андрея Ярмоленко.

"Пытались контролировать игру. Не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку", — пояснил Шевченко и поблагодарил всех за поддержку.

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Напомним, сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв Швецию со счётом 2:1. Решающий мяч удалось забить за две минуты до конца второго дополнительного тайма. Автором этого гола стал нападающий Артём Довбик. Лучшим игроком матча был признан украинский футболист Александр Зинченко, который также отличился в этой игре. В четвертьфинале подопечные Шевченко сыграют с командой Англии, победившей Германию.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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