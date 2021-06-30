Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу своих подопечных над командой Швеции в 1/8 финала Евро-2020, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы", — отметил наставник и добавил, что своей игрой и самоотдачей футболисты заслужили любовь Украины.

Тренер добавил, что выбранный на игру план сработал, в частности, в решениях обезопасить фланги, активной игре полузащиты и изменении позиции лидера сборной Андрея Ярмоленко.