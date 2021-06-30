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Большинство привитых от коронавируса россиян захотели пройти ревакцинацию

При этом однозначно на повторную вакцинацию согласны 43% граждан, показывают результаты опроса.

30 июня, 04:51

Фото © Pixabay

78% россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы пройти ревакцинацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, пишет РБК.

При этом однозначно на повторную вакцинацию согласны 43% респондентов. 22% опрошенных выступают против, только 6% однозначно против.

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В опросе принимало участие 1600 человек, привившихся в 371 населённом пункте всех федеральных округов России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 отметила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо проводить вакцинацию через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее привившихся. По её словам, новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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