Большинство привитых от коронавируса россиян захотели пройти ревакцинацию

При этом однозначно на повторную вакцинацию согласны 43% респондентов. 22% опрошенных выступают против, только 6% однозначно против.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с CoViD-19 отметила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо проводить вакцинацию через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее привившихся. По её словам, новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом.