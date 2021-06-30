Ким Чен Ын отругал чиновников из-за ошибок в борьбе с ковидом и заявил о большом кризисе

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын жёстко раскритиковал высокопоставленных чиновников за ошибки в борьбе с пандемией коронавируса и пренебрежение своими должностными обязанностями. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как уточняется, в рамках общенациональных противоэпидемических усилий произошёл "серьёзный инцидент", который может привести к возникновению большого кризиса и создаёт "угрозу безопасности народа и страны". При этом лидер КНДР заметил, что чиновников, пренебрегающих решениями партии, ждут "серьёзные последствия". Однако о каком конкретно инциденте идёт речь, не сообщается.

"Генеральный секретарь серьёзно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", — сказано в сообщении ЦТАК.