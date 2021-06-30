В Гидрометцентре назвали регионы, куда придёт аномальная жара
В некоторых местах прогнозируется температура вплоть до 37 градусов.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Аномальная жара с превышением температурной нормы на 7–10 градусов в ближайшее время прогнозируется в Северо-Западном, Дальневосточном и Южном федеральном округах. В Поволжье и на Урале ожидается волна тепла, а в центре России комфортная погода с температурой от 20 до 31 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Наиболее тёплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7–8 градусов в ближайшие дни — тепло до 28–32 градусов. В Южном федеральном округе температура выше нормы на 7 градусов почти везде. В Краснодарском крае прогнозируется до 30–35 градусов", — приводит слова метеоролога ТАСС.
Синоптик добавил, что в Якутии и Хабаровском крае ожидается 34–37 градусов тепла, что на 8–10 градусов выше нормы. На юге Урала, в Свердловской, Курганской и Челябинской областях прогнозируется от 30 до 36 градусов (превышение нормы на 7–10 градусов). Похожая ситуация и в Поволжье: например, жителям Чувашии стоит ждать температуры от 31 до 37 градусов.
А вот в ЦФО не так жарко. Впрочем, есть разброс в зависимости от района. Например, в Москве, Ивановской и Костромской областях ожидается 20–26 градусов, а в Черноземье (Белгородская, Воронежская, Курская) — 26–31. В Рязанской, Тульской и Калужской прогнозируются средние показатели — от 26 до 29, заключил Вильфанд.
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