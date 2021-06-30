Россиянина Глущенко осудили в США за незаконный переход границы с Мексикой

Федеральный окружной суд в штате Аризона вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который ранее признал свою вину в попытке незаконного пересечения границы США с Мексикой. Однако, как сообщает AP, мужчине не грозит тюремное заключение и, скорее всего, его депортируют на родину.

Ранее россиянин заключил сделку со следствием, по условиям которой его приговорили к тому сроку, который он уже отбыл, находясь под арестом (150 суток). В заседании суда мужчина участвовал по видеосвязи. Пока он остаётся под стражей.