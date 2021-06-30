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Россиянина Глущенко осудили в США за незаконный переход границы с Мексикой

Осенью 2019 года мужчина получил ранение, когда пытался попасть в Соединённые Штаты.

30 июня, 03:52
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Федеральный окружной суд в штате Аризона вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который ранее признал свою вину в попытке незаконного пересечения границы США с Мексикой. Однако, как сообщает AP, мужчине не грозит тюремное заключение и, скорее всего, его депортируют на родину.

Ранее россиянин заключил сделку со следствием, по условиям которой его приговорили к тому сроку, который он уже отбыл, находясь под арестом (150 суток). В заседании суда мужчина участвовал по видеосвязи. Пока он остаётся под стражей.

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Напомним, в ноябре 2019 года Глущенко получил ранение в штате Аризона при попытке пересечь границу США и Мексики. По данным СМИ, тогда он отказался взаимодействовать с российскими дипломатами. Стоит отметить, что ранее мужчина уже пытался попасть в Соединённые Штаты. В 2018 году вместе с женой россиянин хотел пересечь границу под предлогом того, что ему якобы угрожали в России за работу с западными благотворительными организациями. Однако тогда суд постановил депортировать Глущенко.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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