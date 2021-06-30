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Британский писатель счёл инцидент с эсминцем в Чёрном море "едва ли не сумасшествием"

Питер Хитченс также отметил, что украинские претензии на Крым являются слабыми, в то время как российские подкреплены волей жителей полуострова.

30 июня, 03:38
<p>Фото © <a href="https://www.royalnavy.mod.uk/our-organisation/the-fighting-arms/surface-fleet/destroyers/hms-defender" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Royalnavy.mod.uk</a></p>

Фото © Royalnavy.mod.uk

Инцидент с участием британского эсминца Defender в Чёрном море вызвал бурную реакцию в Соединённом Королевстве. Далеко не все одобряют действия Лондона, а некоторые и вовсе считают данную выходку возмутительной глупостью. В частности, английский журналист и писатель Питер Хитченс полагает, что провокация вблизи Крыма является "едва ли не сумасшествием".

"Я изо всех сил пытаюсь подобрать аналогию, которая была бы столь же безумной. Надо несколько параллелей: во-первых, место за тысячу километров, где у нашего флота нет никаких оснований находиться; во-вторых, конфликт, к которому наша страна не имеет никакого отношения, в-третьих, территориальный спор, где местные жители придерживаются одной точки зрения, а соседняя страна — другой", — отметил он в статье для Daily Mail.

Forbes углядел в действиях России "зловещий" знак для Британии

Forbes углядел в действиях России "зловещий" знак для Британии

Автор представил гипотетическую ситуацию, при которой Россия решила активно поддержать притязания Аргентины на Мальвинские острова и направила свой флот через "территориальные воды Аргентины" в Фолклендском проливе. В 1982 году именно здесь произошла война между Великобританией и Аргентиной. В результате конфликта погибло более 900 человек.

"А теперь представьте себе, какой эффект это произвело бы в Британии — смесь насмешек и презрения", — подчеркнул Хитченс.

Писатель также напомнил, что украинские претензии на Крым являются слабыми, в то время как российские подкреплены волей жителей полуострова. Хитченс считает несправедливым, что волеизъявление крымчан многими не учитывается. Он заметил, что во времена Фолклендского конфликта главной задачей флота была защита Британии и её интересов. "Бог его знает, чем моряки заняты сейчас", — заключил автор материала.

Минобороны показало видео с голландским фрегатом и российскими истребителями в Чёрном море

Минобороны показало видео с голландским фрегатом и российскими истребителями в Чёрном море

Ранее украинский генерал сообщил, что корабли Украины и НАТО могут совершить проход в водах Крыма вслед за британским эсминцем Defender.

Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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