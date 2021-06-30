Лайф публикует кадры с места ДТП на Кубани, в котором погибло пять человек

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии, произошедшей в Красноармейском районе Краснодарского края, в которой погибло пять человек.

На кадрах видно, что из-за ДТП, в котором столкнулось три легковушки, на трассе у станицы Новомышастовская затруднено движение. Два разбитых автомобиля стоят на обочине дороги, а вот третий выкинуло в кювет, у него сильно повреждена передняя часть. По нашим данным, трагедия произошла, когда две машины врезались лоб в лоб, от удара их развернуло и вынесло навстречу третьему автомобилю.