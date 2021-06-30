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Лайф публикует кадры с места ДТП на Кубани, в котором погибло пять человек

Ещё шесть пострадавших были госпитализированы, на месте работают экстренные службы.

30 июня, 05:37

Фото © LIFE

Лайф публикует кадры с места смертельного ДТП на Кубани. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии, произошедшей в Красноармейском районе Краснодарского края, в которой погибло пять человек.

На кадрах видно, что из-за ДТП, в котором столкнулось три легковушки, на трассе у станицы Новомышастовская затруднено движение. Два разбитых автомобиля стоят на обочине дороги, а вот третий выкинуло в кювет, у него сильно повреждена передняя часть. По нашим данным, трагедия произошла, когда две машины врезались лоб в лоб, от удара их развернуло и вынесло навстречу третьему автомобилю.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом

До 38 человек возросло число пострадавших при ДТП под Калининградом

Напомним, ДТП случилось утром 30 июня, в результате аварии погибло пять человек, ещё шесть пострадавших госпитализированы. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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