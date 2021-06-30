"Поэтому она променяла тебя на Галкина": Украинский телеведущий Гордон связал расставание Пугачёвой и Киркорова с Крымом
Журналист призвал короля российской эстрады извиниться перед украинцами за свою позицию, чтобы они начали посещать его концерты.
Фото © Twitter / Дмитрий Гордон
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон назвал неожиданную причину расставания народной артистки СССР певицы Аллы Пугачёвой с Филиппом Киркоровым. О ней он рассказал в своём видеообращении к артисту, которое опубликовано в "Ютубе".
По версии журналиста, самая известная пара русского шоу-бизнеса рассталась из-за крымского вопроса. Гордон заявил, что Примадонна не смогла ужиться с Киркоровым, поскольку тот поддерживает воссоединение России с Крымом, а она — якобы нет.
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"Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в "Инстаграме"? Может, поэтому она променяла тебя на Максима Галкина? — сказал Гордон и назвал Пугачёву великой женщиной.
Журналист добавил, что Киркорову стоит принести извинения украинцам за свою позицию, чтобы они начали посещать его концерты.
Стоит отметить, что Алла Пугачёва и Филипп Киркоров развелись в 2005 году, а Крым воссоединился с Россией в 2014 году.
Напомним, 22 июня Киркорова признали угрозой национальной безопасности Украины, однако ненадолго. Артист числился в чёрном списке всего лишь три дня. Позже в СБУ попытались объяснить причину своих странных действий.
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