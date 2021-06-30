Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила решение властей Москвы ввести QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По её мнению, только лишь эта мера не позволит улучшить ситуацию с коронавирусом и нужно действовать комплексно.