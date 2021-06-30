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"Одна мера не решает ситуацию": В ВОЗ оценили введение в Москве QR-кодов для посещения кафе

По словам Мелиты Вуйнович, в свете текущей ситуации с ковидом в РФ необходимо использовать все инструменты для предотвращения передачи инфекции.

30 июня, 07:00
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила решение властей Москвы ввести QR-коды для посещения ресторанов и кафе. По её мнению, только лишь эта мера не позволит улучшить ситуацию с коронавирусом и нужно действовать комплексно.

"Одна мера не решает ситуацию, необходим комплекс мер, которые необходимо принять в совокупности, чтобы сгладить кривую или остановить пандемию", цитирует Вуйнович РИА "Новости".

Она добавила, что в свете текущей ситуации с ковидом в РФ необходимо использовать все инструменты для предотвращения передачи инфекции.

Самый популярный McDonald’s в Москве опустел после введения QR-кодов

Самый популярный McDonald’s в Москве опустел после введения QR-кодов

Напомним, с 28 июня все рестораны Москвы перешли на бесковидный режим работы, посетить их смогут только те горожане, кто имеет защиту от заболевания — прививку или антитела после болезни, а также сдавшие отрицательный тест. Доказать наличие защиты от коронавируса можно будет только с помощью специального QR-кода, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Бизнес-омбудсмен заявил, что столичные рестораны потеряли до 80% выручки из-за введения этих ограничений.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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