"Перемирия не случилось": Российский болельщик получил удар в лицо и разорванную майку за объятия с украинским фанатом
Инцидент произошёл на матче Евро-2020 в Глазго. На кадрах видно, как агрессивно настроенный фанат команды Незалежной что-то объясняет своему соотечественнику.
Фото © Соцсети
Перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагом, однако последствия этого стали известны уже после игры.
На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка и он держится за левую сторону лица, как будто после удара. Сам агрессор что-то объясняет своему соотечественнику.
"Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределённый срок", — говорится в "Твиттере" сообщества OFNEWS, которое и опубликовало новые снимки.
Некоторые украинские СМИ, рассказывая читателям о случившемся, назвали парня в ушанке и с российским триколором провокатором. Якобы он специально выбрал такой наряд, чтобы вызвать конфликт.
Напомним, встреча проходила в Глазго и завершилась победой сборной Украины в дополнительное время. Команда Андрея Шевченко впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где 3 июля в Риме сыграет с командой Англии.
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