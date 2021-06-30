Перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагом, однако последствия этого стали известны уже после игры.

На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка и он держится за левую сторону лица, как будто после удара. Сам агрессор что-то объясняет своему соотечественнику.

"Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределённый срок", — говорится в "Твиттере" сообщества OFNEWS, которое и опубликовало новые снимки.

Некоторые украинские СМИ, рассказывая читателям о случившемся, назвали парня в ушанке и с российским триколором провокатором. Якобы он специально выбрал такой наряд, чтобы вызвать конфликт.