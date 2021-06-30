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"Перемирия не случилось": Российский болельщик получил удар в лицо и разорванную майку за объятия с украинским фанатом

Инцидент произошёл на матче Евро-2020 в Глазго. На кадрах видно, как агрессивно настроенный фанат команды Незалежной что-то объясняет своему соотечественнику.

30 июня, 07:11
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагом, однако последствия этого стали известны уже после игры.

На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка и он держится за левую сторону лица, как будто после удара. Сам агрессор что-то объясняет своему соотечественнику.

"Кажется, перемирия на почве футбола не случилось и русско-украинскую дружбу вновь пришлось отложить на неопределённый срок", — говорится в "Твиттере" сообщества OFNEWS, которое и опубликовало новые снимки.

Некоторые украинские СМИ, рассказывая читателям о случившемся, назвали парня в ушанке и с российским триколором провокатором. Якобы он специально выбрал такой наряд, чтобы вызвать конфликт.

В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией

В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией

Напомним, встреча проходила в Глазго и завершилась победой сборной Украины в дополнительное время. Команда Андрея Шевченко впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы, где 3 июля в Риме сыграет с командой Англии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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