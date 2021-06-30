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Некоторые категории таксистов в России могут лишить доступа к агрегаторам

Также в ГИБДД задумались над оснащением цифровых сервисов возможностью прекращать передавать заказы выработавшему норму водителю.

30 июня, 07:24

Фото © Pixabay

Доступ к агрегаторам должны иметь таксисты со стажем за рулём не менее трёх лет и с российскими водительскими удостоверениями. Такое предложение высказал глава Госавтоинспекции РФ Михаил Черников.

"Доступ к услугам агрегатора необходимо предоставлять исключительно тем водителям, чей стаж не менее трёх лет, а также имеющим российское водительское удостоверение или водительское удостоверение соответствующей категории гражданина другого государства, в котором русский язык закреплён в качестве государственного", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".

Глава ГИБДД также считает, что программное обеспечение сервиса заказа такси следовало бы дополнить функционалом по прекращению передачи водителю информации о заказах в случае превышения им допустимого времени пребывания за рулём. По словам Черникова, водители часто работают одновременно с несколькими агрегаторами и перерабатывают. В ведомстве также готовят информационно-цифровую платформу "Безопасность дорожного движения", к которой у агрегаторов будет доступ и они смогут видеть, кто у них работает и какие правонарушения у них есть.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме выступили против идеи обязать агрегаторов такси регистрироваться в каждом регионе. Тогда депутаты отметили, что такие сервисы попросту не работают в небольших городах и посёлках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Поэтому таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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