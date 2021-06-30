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Украинские футболисты устроили дикие пляски в раздевалке после исторической победы на Евро-2020

Напомним, команда Андрея Шевченко впервые сумела пробиться в четвертьфинал континентального первенства. Теперь им предстоит встретиться с Англией на "Стадио Олимпико" в Риме.

30 июня, 07:57

Видео © Instagram / mikola_16

Украинские футболисты отметили исторический выход в четвертьфинал Евро-2020 весёлыми танцами в своей раздевалке сразу после окончания матча.

Кадры в свой инстаграм выложил игрок команды Незалежной Виталий Миколенко. Он снял по-настоящему отрывающегося Романа Яремчука, а на заднем плане можно увидеть танцующего Евгения Макаренко.

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Добавим, что сборная Украины вечером 29 июня одержала победу над Швецией со счётом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Теперь команде Андрея Шевченко предстоит сыграть с Англией. Матч состоится 3 июля в Риме.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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