Украинские футболисты устроили дикие пляски в раздевалке после исторической победы на Евро-2020

Напомним, команда Андрея Шевченко впервые сумела пробиться в четвертьфинал континентального первенства. Теперь им предстоит встретиться с Англией на "Стадио Олимпико" в Риме.