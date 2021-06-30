Украинские футболисты устроили дикие пляски в раздевалке после исторической победы на Евро-2020
Напомним, команда Андрея Шевченко впервые сумела пробиться в четвертьфинал континентального первенства. Теперь им предстоит встретиться с Англией на "Стадио Олимпико" в Риме.
Видео © Instagram / mikola_16
Украинские футболисты отметили исторический выход в четвертьфинал Евро-2020 весёлыми танцами в своей раздевалке сразу после окончания матча.
Кадры в свой инстаграм выложил игрок команды Незалежной Виталий Миколенко. Он снял по-настоящему отрывающегося Романа Яремчука, а на заднем плане можно увидеть танцующего Евгения Макаренко.
"Перемирия не случилось": Российский болельщик получил удар в лицо и разорванную майку за объятия с украинским фанатом
Добавим, что сборная Украины вечером 29 июня одержала победу над Швецией со счётом 2:1 и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Теперь команде Андрея Шевченко предстоит сыграть с Англией. Матч состоится 3 июля в Риме.
Евро-2020. Главное по теме
"Перемирия не случилось": Российский болельщик получил удар в лицо и разорванную майку за объятия с украинским фанатом
сегодня в 07:11
"Безумная заруба": Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в четвертьфинал Евро-2020 и помечтал о победе в финале
вчера в 22:53
В фан-зоне Евро-2020 в Петербурге фанаты с криками отпраздновали победу Украины над Швецией
вчера в 22:22
Комментариев: 0