НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на позор на Евро-2020

После провала нашей национальной команды на Евро-2020 общественность активно требовала отставки наставника сборной.

30 июня, 09:54
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020

Тяжёлая работа за 2,5 миллиона евро: Кто может заменить Черчесова после позора сборной России на Евро-2020

При этом сам наставник также признал свою работу на турнире неудовлетворительной.

Напомним, после провального выступления на Евро-2020 болельщики и эксперты требовали отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Отметим, что его подопечные не сумели выйти в плей-офф.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сделал на квасе: Хоккеист "Авангарда" Зернов приготовил окрошку прямо в Кубке Гагарина

сегодня в 09:34

В Сети опубликовали видео избиения украинскими фанатами российского болельщика

сегодня в 08:57

Путин объяснил, с чем связано проведение матчей Евро-2020 в Петербурге

сегодня в 09:17

Путин признал, что власти договорились с Telegram о законной работе в России

сегодня в 11:08

СК начал проверку по обращению жителя Омска к Путину о лишении звания ветерана труда

сегодня в 11:07

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1