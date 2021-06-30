РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на позор на Евро-2020
После провала нашей национальной команды на Евро-2020 общественность активно требовала отставки наставника сборной.
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Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. Об этом сообщает РИА "Новости".
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При этом сам наставник также признал свою работу на турнире неудовлетворительной.
Напомним, после провального выступления на Евро-2020 болельщики и эксперты требовали отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Отметим, что его подопечные не сумели выйти в плей-офф.
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