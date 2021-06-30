РФС выразил доверие Черчесову, несмотря на позор на Евро-2020

Технический комитет РФС признал неудовлетворительной работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на Евро-2020, однако выразил ему доверие. Об этом сообщает РИА "Новости".

При этом сам наставник также признал свою работу на турнире неудовлетворительной.