Путин объяснил, с чем связано проведение матчей Евро-2020 в Петербурге

Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге связано с обязательствами России по организации турнира. Об этом во время прямой линии заявил российский лидер Владимир Путин.

"Здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство, по организации этих крупных спортивных мероприятий", — указал глава государства.

Как уже писал Лайф, 2 июля на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020 Швейцария сыграет с Испанией. Всего в Северной столице в рамках турнира пройдут семь матчей. В первом, 12 июня, сошлись сборные России и Бельгии.