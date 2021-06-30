Путин объяснил, с чем связано проведение матчей Евро-2020 в Петербурге
2 июля на "Газпром-арене" в четвертьфинале турнира сыграют Швейцария и Испания.
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Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге связано с обязательствами России по организации турнира. Об этом во время прямой линии заявил российский лидер Владимир Путин.
"Здесь, конечно, прежде всего мы вынуждены были исполнять обязательства, которые взяло на себя государство, по организации этих крупных спортивных мероприятий", — указал глава государства.
Как уже писал Лайф, 2 июля на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге в четвертьфинале Евро-2020 Швейцария сыграет с Испанией. Всего в Северной столице в рамках турнира пройдут семь матчей. В первом, 12 июня, сошлись сборные России и Бельгии.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным проходит сегодня, 30 июня. Глава государства уже начал общение с россиянами. Ранее была опубликована часть списка вопросов, обращения граждан будут приниматься вплоть до окончания программы. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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