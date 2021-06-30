Младшего брата Александра Кокорина, Кирилла, и его приятеля Карена Григоряна задержали возле Центра международной торговли на Краснопресненской набережной, когда они припарковались рядом с местом, оцепленным полицией. Об этом Лайфу рассказал адвокат Кирилла Вячеслав Барик.

"Кирилл совместно с Кареном припарковались рядом с местом, которое было оцеплено сотрудниками полиции. Но они об этом не знали. Они припарковались, подошли сотрудники, сказали, что они должны покинуть эту территорию. Ребята вышли из машины и стали спрашивать почему. Операция ли какая-то у полиции или задача. Вероятно, сотрудники полиции посчитали что такой формат общения — это препятствие в их работе", — сказал адвокат.

После этого молодых людей задержали без каких-либо объяснений и доставили в отдел полиции. По данным Барика, на них будут пытаться составить административный протокол, чтобы "придать законный вид своим действиям". Он также рассказал, что связывался со своим подопечным, однако ничего не знает об информации, что парни находились в нетрезвом состоянии.