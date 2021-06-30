Началась прямая линия с президентом Владимиром Путиным
Самыми популярными темами в этом году стали борьба с коронавирусом, вопросы вакцинации, а также улучшение жилищных условий.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин проводит свою традиционную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Впервые в таком формате глава государства пообщался с народом ровно 10 лет назад. Вместе с тем текущая прямая линия станет для Путина уже 18-й по счёту.
Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Около 100 тысяч человек предпочитают оставлять обращения через сайт программы и мобильное приложение "Москва — Путину".
Согласно статистике, больше всего россиян интересуют проблемы, связанные с коронавирусом и вакцинацией.
Каждый может задать вопрос президенту через специальное мобильное приложение "Москва — Путину", которое позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира. Вопросы принимаются и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40, а также по телефону 8-800-200-40-40.
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