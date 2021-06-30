Началась прямая линия с президентом Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин проводит свою традиционную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян. Впервые в таком формате глава государства пообщался с народом ровно 10 лет назад. Вместе с тем текущая прямая линия станет для Путина уже 18-й по счёту.

Ранее сообщалось, что россияне направили на прямую линию более одного миллиона вопросов. Большая часть из них поступает через кол-центр. В два раза реже россияне задают вопросы через СМС и ММС. Около 100 тысяч человек предпочитают оставлять обращения через сайт программы и мобильное приложение "Москва — Путину".

Согласно статистике, больше всего россиян интересуют проблемы, связанные с коронавирусом и вакцинацией.