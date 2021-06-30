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"Осталось дождаться инопланетян": 101-летняя жительница Бурятии победила ковид и двустороннюю пневмонию

Женщина пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые, а теперь и новую инфекцию.

30 июня, 08:56
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CQqHzFeIXGE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/bsmp_03</a></p>

Фото © Instagram/bsmp_03

101-летняя жительница Улан-Удэ Цыпилма Жигжитова за две недели победила тяжёлую форму CoViD-19 и двустороннюю пневмонию.

Родные поняли, что бабушка заразилась, когда у неё начался кашель и поднялась температура. По их словам, Цыпилма следит за новостями и знает о коронавирусе и последствиях. Но, когда долгожительницу отправляли в госпиталь, её настрой был оптимистичным.

"Умирать она точно не собиралась, даже мысли подобной не проскользнуло", — рассказала дочь Жаргал Дамдинова корреспонденту kp.ru.

Пенсионерка продолжала сохранять спокойствие, когда врачи обнаружили двустороннюю пневмонию с поражением лёгких в 15 и 65%. После непродолжительной кислородной поддержки Цыпилма Жигжитова пошла на поправку и через две недели с отрицательным результатом на коронавирус поехала домой.

"Когда наша бабуля вернулась домой, своим громким голосом воскликнула: "Теперь мне осталось дождаться прилёта инопланетян", — смеётся Жаргал Дамдинова.

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Цыпилма Жигжитова за свою долгую жизнь прошла раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые, а теперь и коронавирус победила. Она стала вдовой в 1964 году, воспитала шестерых детей. С тех пор семья стала больше. Из больницы бабушку ждали 10 внуков, 21 правнук и один праправнук.

Ранее Лайф рассказал про россиянку, которая подхватила коронавирус и оставалась заразной рекордные 11 месяцев. Оказалось, что у некоторых больных вирус в организме сохраняется долгое время. Инфекция может скрываться в тканях лёгких, кишечнике, миокарде или центральной нервной системе.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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