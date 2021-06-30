"Осталось дождаться инопланетян": 101-летняя жительница Бурятии победила ковид и двустороннюю пневмонию
Женщина пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые, а теперь и новую инфекцию.
Фото © Instagram/bsmp_03
101-летняя жительница Улан-Удэ Цыпилма Жигжитова за две недели победила тяжёлую форму CoViD-19 и двустороннюю пневмонию.
Родные поняли, что бабушка заразилась, когда у неё начался кашель и поднялась температура. По их словам, Цыпилма следит за новостями и знает о коронавирусе и последствиях. Но, когда долгожительницу отправляли в госпиталь, её настрой был оптимистичным.
"Умирать она точно не собиралась, даже мысли подобной не проскользнуло", — рассказала дочь Жаргал Дамдинова корреспонденту kp.ru.
Пенсионерка продолжала сохранять спокойствие, когда врачи обнаружили двустороннюю пневмонию с поражением лёгких в 15 и 65%. После непродолжительной кислородной поддержки Цыпилма Жигжитова пошла на поправку и через две недели с отрицательным результатом на коронавирус поехала домой.
"Когда наша бабуля вернулась домой, своим громким голосом воскликнула: "Теперь мне осталось дождаться прилёта инопланетян", — смеётся Жаргал Дамдинова.
Цыпилма Жигжитова за свою долгую жизнь прошла раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые, а теперь и коронавирус победила. Она стала вдовой в 1964 году, воспитала шестерых детей. С тех пор семья стала больше. Из больницы бабушку ждали 10 внуков, 21 правнук и один праправнук.
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