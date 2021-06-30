Россиянка подхватила коронавирус и оставалась заразной рекордные 11 месяцев

Жительница России оставалась заразной после инфицирования коронавирусом в течение 11 месяцев. О необычном случае сообщила врач-инфекционист 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.

"У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца", — приводит её слова "Лента.ру".

Станевич заметила, что есть целая группа пациентов, вирус в организме которых сохраняется долгое время. Он скрывается в тканях лёгких, кишечнике, миокарде или центральной нервной системе. Большая часть таких больных имеет онкологические заболевания или системные болезни крови, добавила врач, также риск есть у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. За это время вирус неизбежно накапливает мутации, предупредила специалист.

Такие пациенты остаются заразными для окружающих, кроме того, существует риск развития пневмонии, способной приводить к тяжёлому течению заболевания, добавила Станевич.