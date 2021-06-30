НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Россиянка подхватила коронавирус и оставалась заразной рекордные 11 месяцев

Оказалось, что у некоторых больных вирус в организме сохраняется долгое время. Инфекция может скрываться в тканях лёгких, кишечнике, миокарде или центральной нервной системе.

30 июня, 08:27
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Жительница России оставалась заразной после инфицирования коронавирусом в течение 11 месяцев. О необычном случае сообщила врач-инфекционист 1-го Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.

"У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других — полгода, три месяца, два месяца", — приводит её слова "Лента.ру".

Станевич заметила, что есть целая группа пациентов, вирус в организме которых сохраняется долгое время. Он скрывается в тканях лёгких, кишечнике, миокарде или центральной нервной системе. Большая часть таких больных имеет онкологические заболевания или системные болезни крови, добавила врач, также риск есть у пациентов с аутоиммунными заболеваниями. За это время вирус неизбежно накапливает мутации, предупредила специалист.

"Никакие средства не помогают": Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве ковида

"Никакие средства не помогают": Инфекционист рассказала о необъяснимом смертельном свойстве ковида

Такие пациенты остаются заразными для окружающих, кроме того, существует риск развития пневмонии, способной приводить к тяжёлому течению заболевания, добавила Станевич.

Ранее вирусолог оценил сообщения о новом способе заражения ковидом. По мнению учёного, есть и другие мутации вируса, которые будут делать его менее уязвимым для вакцин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1