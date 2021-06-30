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В РФПИ ответили на недовольство Гватемалы из-за задержки поставок "Спутника V"

В Минздраве данной латиноамериканской страны возмутились, что внесли предоплату за лекарство, но пока получили не всю партию.

30 июня, 08:00

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Два самолёта с российской вакциной "Спутник V" уже на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств. Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на заявление правительства этой латиноамериканской страны относительно задержек с поставками лекарства.

"Один самолёт с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", — сказал представитель РФПИ в беседе с РИА "Новости".

РФПИ: Объёмов поставок "Спутника V" хватит для вакцинации 800 млн человек в 2021 году

РФПИ: Объёмов поставок "Спутника V" хватит для вакцинации 800 млн человек в 2021 году

Ранее Лайф писал, что Гватемала попросила вернуть выплаченные за "Спутник V" деньги из-за задержки поставок. Глава Минздрава страны Мария Амелия Флорес тогда направила соответствующее письмо в РФПИ. По данным местных СМИ, республика внесла 50-процентную предоплату за 16 миллионов доз вакцины в размере около 80 миллионов долларов. Отмечается, что пока Гватемала получила 160 тысяч доз препарата.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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