В РФПИ ответили на недовольство Гватемалы из-за задержки поставок "Спутника V"

Два самолёта с российской вакциной "Спутник V" уже на этой и следующей неделе прибудут в Гватемалу в рамках исполнения контрактных обязательств. Об этом заявил представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в ответ на заявление правительства этой латиноамериканской страны относительно задержек с поставками лекарства.

"Один самолёт с вакциной "Спутник V" должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Ещё один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств", — сказал представитель РФПИ в беседе с РИА "Новости".