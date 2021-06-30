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В Туве из-за вспышки коронавируса закрыли все детские лагеря

Всего в республике работало 165 оздоровительных заведений, в которых отдыхал 7521 ребёнок.

30 июня, 07:50
<p>Фото © "<a href="https://www.tuvaonline.ru/2021/06/25/v-tuve-v-detskom-lagere-otdyha-vyyavili-podrostka-s-koronavirusom.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Тува online</a>"</p>

Фото © "Тува online"

Все оздоровительные лагеря в Туве прекратили свою работу в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Информация об этом появилась на официальном портале республики.

Всего в Туве работало 165 оздоровительных лагерей, где отдыхал 7521 ребёнок. Из-за распространения коронавируса второго сезона у них не предвидится. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг заявил, что родителям вернут деньги за приобретённые путёвки. Также он поручил ответственным лицам проработать все организационные вопросы, вывезти отдыхающих из лагерей, доставить их в места проживания и срочно принять профилактические меры.

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Ховалыг подчеркнул, что сейчас приоритетная задача заключается в лечении детей, которые заболели, а также в недопущении дальнейшего распространения коронавируса.

Напомним, массовое заражение детей коронавирусом произошло в тувинском лагере "Байлак". После сдачи анализов у 66 детей и у восьми сотрудников оказался положительный тест ПЦР. После этого СК возбудил уголовное дело. Правоохранители обнаружили нарушения в работе организации и изъяли необходимые для расследования личные документы.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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