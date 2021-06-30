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Кожа пациентки покрылась сыпью, а дёсны сменили цвет, прежде чем она умерла из-за вакцины от CoViD

Эксперты отмечают, что острые и опасные реакции на вакцину встречаются не так часто и польза от прививки значительно превышает риски. Однако, к сожалению, некоторым пациентам подобный опыт стоит жизни.

30 июня, 08:22

Фото © Twitter / TheSun

47-летняя Люси Таберер из Лестера, Англия, прошла первый этап вакцинации от коронавируса 19 марта. После она почувствовала недомогание, но не связывала это с инъекцией AstraZeneca. По словам избранника женщины Марка Томлина, они думали, что болезненные симптомы исчезнут через несколько дней, но серьёзно ошиблись.

У Люси была боль в боку, поэтому она пошла к своему врачу, который сказал, что это камни в почках, и прописал ей обезболивающие. Слова доктора её успокоили — она не думала, что это как-то связано с вакциной

Марк Томлин

Фото © Twitter / TheSun

Фото © Twitter / TheSun

Однако Люси становилось всё хуже и хуже, и тогда супруги по-настоящему испугались. Через 13 дней после вакцинации женщина всё же оказалась в больнице с редким осложнением.

Её состояние стало ухудшаться, и началась паника. <...> У неё возник синяк размером с теннисный мяч. Потом у неё появилась очень сильная сыпь на лице и боку, а дёсны стали менять цвет

Марк Томлин

У пациентки выявили тромбоз сосудов мозга, затем у неё случился инсульт, пишет The Sun. Люси сделали операцию, однако спасти её было уже невозможно. Вскоре женщину отключили от аппаратов жизнеобеспечения. С момента вакцинации тогда прошло 22 дня. По словам Марка, врачи сообщили, что болезнь его супруги спровоцировала прививка. Теперь мужчина один будет воспитывать пятилетнего сына.

Девушка показала, что стало с её телом из-за вакцины от CoViD, после которой она не могла ходить

Девушка показала, что стало с её телом из-за вакцины от CoViD, после которой она не могла ходить

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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