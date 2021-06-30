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На Ямале запретили въезд без прививки или отрицательного ПЦР-теста

Требование не коснётся несовершеннолетних и местных жителей. На нарушителей будут составлять административные протоколы.

30 июня, 08:01
<p>Фото © <a href="https://www.yanao.ru/presscenter/news/72306/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">П</a><a href="https://www.yanao.ru/presscenter/news/72306/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">равительство ЯНАО</a></p>

Фото © Правительство ЯНАО

Попасть на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа жителям без местной прописки с 3 июля можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом", — сказано в записи.

Требование не коснётся несовершеннолетних и местных жителей. В случае отсутствия ПЦР и сертификата, на человека будут составлять административный протокол. Такие меры введены из-за роста количества новых случаев коронавируса в регионе, а самые сложные очаги, по словам губернатора Дмитрия Артюхова, наблюдаются в вахтовых посёлках, куда приезжают в основном рабочие из других регионов.

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Ранее Лайф рассказывал, что потери Краснодарского края оценили в десятки миллиардов рублей после введения обязательного наличия ПЦР-тестов и сертификата о вакцинации для туристов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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