На Ямале запретили въезд без прививки или отрицательного ПЦР-теста

Попасть на территорию Ямало-Ненецкого автономного округа жителям без местной прописки с 3 июля можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Граждане, прибывающие в округ, обязаны будут предъявить либо результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда, либо сертификат о полной вакцинации с QR-кодом", — сказано в записи.