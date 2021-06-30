Роскомнадзор через суд потребовал блокировки Telegram-бота "Глаз Бога"

Роскомнадзор подал иск к основателю телеграм-бота "Глаз Бога", позволяющего получить личные данные россиян из открытых баз данных. Как сообщает "Коммерсант", рассмотрение обращения к Евгению Антипову назначено на 1 июля в Таганском районном суде Москвы.

По оценке ведомства, этот сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Деятельность бота Роскомнадзор требует признать незаконной.

Представитель "Глаза Бога" Сергей Каленик в свою очередь настаивает, что иск необоснованный, ведь ведомство не идёт на сотрудничество и не отвечает на запросы юристов сервиса. Если суд удовлетворит иск Роскомнадзора, будет предложен альтернативный вариант, соответствующий рамкам государственных органов.