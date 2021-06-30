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Число выздоровевших от ковида в России превысило 5 миллионов

Доля выписанных после излечения пациентов составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

30 июня, 08:45
<p>Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За минувшие сутки от коронавируса в России выздоровело 16 356 пациентов, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала эпидемии врачи поставили на ноги 5 000 393 пациента, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

Согласно статистике, доля выписанных после излечения от коронавируса пациентов составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

В России снова зарегистрирован максимум по смертям от ковида за пандемию

В России снова зарегистрирован максимум по смертям от ковида за пандемию

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо проводить вакцинацию через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее привившихся. По её словам, новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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