Число выздоровевших от ковида в России превысило 5 миллионов

За минувшие сутки от коронавируса в России выздоровело 16 356 пациентов, что стало максимальным значением с 20 февраля. Всего с начала эпидемии врачи поставили на ноги 5 000 393 пациента, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом.

В России снова зарегистрирован максимум по смертям от ковида за пандемию

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо проводить вакцинацию через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее привившихся. По её словам, новые штаммы могут "ускользать" от выработанного иммунитета у тех, кто уже переболел коронавирусом.

