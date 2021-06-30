В России снова зарегистрирован максимум по смертям от ковида за пандемию

В России второй день подряд устанавливается антирекорд по смертности от коронавируса. Число летальных исходов за последние сутки составило 669 (652 фиксировали днём ранее). И это снова максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

В Москве за сутки умерло 117 пациентов, в Петербурге — 111. Условная летальность осталась на уровне 2,45%. Всего с начала эпидемии в стране скончалось от ковида 135 214 человек.

За сутки в РФ выявили 21 042 заболевших (5 514 599 за весь период), полностью выздоровело 16 356 человек (5 000 393 с начала пандемии).