Ищут вторую неделю: 15-летняя девочка из Тверской области уехала в Подмосковье и бесследно исчезла
На данный момент следователи осмотрели место, где жила школьница, и дали ориентировку с её приметами нарядам полиции.
София. Фото © ВПСО "Сова"
Правоохранительные органы и волонтёры вторую неделю ищут 15-летнюю девушку из Тверской области, которая решила поехать в подмосковную Балашиху и бесследно пропала. О местонахождении Софии ничего неизвестно с 18 июня.
С собой у неё, кроме телефона, ничего не было. Приметы подростка: рост — 165 см, худощавого телосложения, тёмные волосы чуть ниже плеч, смуглая кожа и карие глаза. Любую информацию о пропавшей девочке просят сообщить в СУ СКР по Тверской области по телефону: 8 930 179-00-69.
Фото © ВПСО "Сова"
"В соответствии с поступившим сообщением был незамедлительно осуществлён выезд по месту жительства несовершеннолетней, где следователем и криминалистом Следственного управления СК по региону, сотрудниками регионального управления МВД РФ произведён осмотр её жилища. Опрошены родственники, со слов которых, девочка уехала в город Балашиху МО и перестала выходить на связь", — сообщили в управлении.
Отмечается, что наряды территориального отдела полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения подростка. Поиски продолжаются.
Ранее Лайф рассказывал как в Орловской области волонтёры и кинологи искали третьеклассницу, которая вышла гулять и пропала. Тогда за неделю поисков в жесточайших условиях жары и масочного режима спасатели расклеили 1200 ориентировок и прочесали девять тысяч километров.
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