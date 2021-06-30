Правоохранительные органы и волонтёры вторую неделю ищут 15-летнюю девушку из Тверской области, которая решила поехать в подмосковную Балашиху и бесследно пропала. О местонахождении Софии ничего неизвестно с 18 июня.

С собой у неё, кроме телефона, ничего не было. Приметы подростка: рост — 165 см, худощавого телосложения, тёмные волосы чуть ниже плеч, смуглая кожа и карие глаза. Любую информацию о пропавшей девочке просят сообщить в СУ СКР по Тверской области по телефону:​ 8 930 179-00-69.

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"В соответствии с поступившим сообщением был незамедлительно осуществлён выезд по месту жительства несовершеннолетней, где следователем и криминалистом Следственного управления СК по региону, сотрудниками регионального управления МВД РФ произведён осмотр её жилища. Опрошены родственники, со слов которых, девочка уехала в город Балашиху МО и перестала выходить на связь", — сообщили в управлении.

Отмечается, что наряды территориального отдела полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения подростка. Поиски продолжаются.