Лайф узнал, куда со скандалом прорывались пьяный Кирилл Кокорин и его приятель

Как стало известно Лайфу, Кирилл Кокорин, младший брат форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, а также его приятель Александр Григорян утром 30 июня хотели проникнуть на территорию Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.

После конфликта, случившегося с сотрудниками бизнес-комплекса из-за отсутствия у молодых людей необходимых для прохода QR-кодов, парней забрали в отдел полиции. При этом оба уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Спустя несколько часов, как уточняет телеграм-канал Mash, их отпустили, составив административные протоколы.