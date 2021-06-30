Лайф узнал, куда со скандалом прорывались пьяный Кирилл Кокорин и его приятель
Согласно последним данным, их отпустили из отдела полиции после составления административных протоколов.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Как стало известно Лайфу, Кирилл Кокорин, младший брат форварда "Фиорентины" Александра Кокорина, а также его приятель Александр Григорян утром 30 июня хотели проникнуть на территорию Центра международной торговли на Краснопресненской набережной.
После конфликта, случившегося с сотрудниками бизнес-комплекса из-за отсутствия у молодых людей необходимых для прохода QR-кодов, парней забрали в отдел полиции. При этом оба уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Спустя несколько часов, как уточняет телеграм-канал Mash, их отпустили, составив административные протоколы.
Напомним, Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром, а также футболистом Павлом Мамаевым и их приятелем Александром Протасовицким осенью 2018 года были арестованы за две драки. Приговор суда был вынесен весной 2019 года, а в сентябре Кокорин и Мамаев вышли по УДО, Протасовицкого освободили спустя два месяца. Ранее приговор по скандальному делу уже был пересмотрен после кассационной жалобы футболистов.
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