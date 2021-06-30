Путин заверил, что ни один вопрос с прямой линии не останется без внимания
Общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Граждане страны задали уже около 1,5 млн вопросов.
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Президент России Владимир Путин пообещал, что ни один из вопросов, которые граждане задают на прямой линии, не останется без внимания.
"В 2019 году, когда прямая линия проходила в полном формате, как сегодня, поступило свыше миллиона вопросов, и в прошлом году поступило много сотен тысяч вопросов. И хочу вас заверить, мы постараемся сделать так, чтобы ни один из вопросов не остался незамеченным", — отметил глава государства, открывая прямую линию.
Напомним, общение главы государства с россиянами началось в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Российский лидер во время мероприятия будет иметь непосредственный доступ к массиву вопросов. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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