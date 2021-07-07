Арбитр Кукуян станет главным судьёй матча за Суперкубок России

Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьёй матча за Суперкубок России, который пройдёт 17 июня в Калининграде.

Помогать будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным рефери назначен Иван Сиденков. Арбитрами VAR назначены Игорь Панин и его ассистент Алексей Стипиди.

Переноса в Москву не будет: Матч за Суперкубок России пройдёт в Калининграде

Добавим, что первый трофей сезона разыграют между собой чемпион РПЛ — "Зенит" — и обладатель кубка страны — московский "Локомотив". Встреча состоится на стадионе в Калининграде при 70% зрителей.