Арбитр Кукуян станет главным судьёй матча за Суперкубок России
Первый трофей сезона разыграют между собой чемпион РПЛ — "Зенит" — и обладатель Кубка России — московский "Локомотив".
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Арбитр Павел Кукуян назначен главным судьёй матча за Суперкубок России, который пройдёт 17 июня в Калининграде.
Помогать будут Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков, резервным рефери назначен Иван Сиденков. Арбитрами VAR назначены Игорь Панин и его ассистент Алексей Стипиди.
Добавим, что первый трофей сезона разыграют между собой чемпион РПЛ — "Зенит" — и обладатель кубка страны — московский "Локомотив". Встреча состоится на стадионе в Калининграде при 70% зрителей.
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