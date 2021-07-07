Итальянец Федерико Кьеза признан лучшим игроком полуфинала Евро-2020 против Испании

"Я не могу описать словами свои эмоции. Это был тяжёлый матч. Испания была великолепна, но мы вернёмся сюда 11 июля на финал. Повторюсь, испанцы были великолепны, но у нас есть звёздные футболисты, мы боролись до конца и нам удалось победить. Когда Локателли не забил первый пенальти, мы все были спокойны, мы говорили, что можем победить, и в конце концов нам это удалось", — сказал после матча футболист.