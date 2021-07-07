Итальянец Федерико Кьеза признан лучшим игроком полуфинала Евро-2020 против Испании
В этом матче вингер отметился голом во втором тайме, однако "фурия роха" позже восстановила равенство на табло. Всё решалось в серии пенальти, где сильнее оказались итальянцы.
Фото © Twitter / EURO2020
Футболист сборной Италии Федерико Кьеза, выступающий за "Ювентус", признан лучшим игроком полуфинального матча Евро-2020, в котором его команда обыграла в серии пенальти Испанию. Об этом сообщили в УЕФА.
Отметим, что итальянский вингер отметился в этом поединке красивым голом. Это произошло на 60-й минуте встречи, которая состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
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"Я не могу описать словами свои эмоции. Это был тяжёлый матч. Испания была великолепна, но мы вернёмся сюда 11 июля на финал. Повторюсь, испанцы были великолепны, но у нас есть звёздные футболисты, мы боролись до конца и нам удалось победить. Когда Локателли не забил первый пенальти, мы все были спокойны, мы говорили, что можем победить, и в конце концов нам это удалось", — сказал после матча футболист.
Напомним, сборная Италии обыграла Испанию в серии пенальти со счётом 4:2 (основное и дополнительное время — 1:1). Благодаря этой победе итальянцы вышли в финал Евро-2020, в котором они сыграют с победителем второго полуфинала, где сойдутся Англия и Дания.
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