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Развязка в серии пенальти: Италия победила Испанию и вышла в финал Евро-2020

11 июля в решающем матче команда Роберто Манчини сыграет с победителем встречи между Англией и Данией.

6 июля, 21:42
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/azzurri/status/1412529022295285766/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azzurri</a></p>

Фото © Twitter / azzurri

Сборная Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу победила команду Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти итальянцы одолели соперника со счётом 4:2. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В качестве резервного судьи на матче работал россиянин Сергей Карасёв. Для него игра стала шестой на нынешнем туре. На трёх встречах он работал главным рефери, ещё на трёх — в качестве резервного.

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Счёт был открыт лишь на 60-й минуте — у итальянцев прошла стремительная контратака левым флангом. После короткой передачи Лоренцо Инсинье мячом у линии штрафной завладел Федерико Кьеза. Он точно пробил кручёным ударом в дальний угол между двух испанских защитников — Эмериком Лапортом и Эриком Гарсией.

Через 20 минут "фурия роха" восстановила равенство на табло. Лапорт сделал передачу вперёд со своей половины поля, Альваро Мората сыграл в стенку с Дани Ольмо, на скорости выскочил один на один с итальянским вратарём и легко переиграл Джанлуиджи Доннарумму.

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Сильнейшая сборная мира пакует чемоданы: Италия победила Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020

В дополнительное время футболисты не смогли поразить ворота. Решающую попытку в серии пенальти не смог реализовать Мората. Его удар парировал Доннарумма.

В другом матче за выход в финал 7 июля сыграют команды Англии и Дании. Решающая встреча Евро-2020 запланирована на 11 июля. Все оставшиеся игры первенства пройдут на "Уэмбли".

Футбол. Евро-2020

Полуфинал

Италия — Испания — 1:1 (по пенальти 4:2)

Голы: Кьеза, 60' (1:0), Мората, 80' (1:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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