Сборная Италии в полуфинале чемпионата Европы по футболу победила команду Испании. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти итальянцы одолели соперника со счётом 4:2. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В качестве резервного судьи на матче работал россиянин Сергей Карасёв. Для него игра стала шестой на нынешнем туре. На трёх встречах он работал главным рефери, ещё на трёх — в качестве резервного.

Счёт был открыт лишь на 60-й минуте — у итальянцев прошла стремительная контратака левым флангом. После короткой передачи Лоренцо Инсинье мячом у линии штрафной завладел Федерико Кьеза. Он точно пробил кручёным ударом в дальний угол между двух испанских защитников — Эмериком Лапортом и Эриком Гарсией.

Через 20 минут "фурия роха" восстановила равенство на табло. Лапорт сделал передачу вперёд со своей половины поля, Альваро Мората сыграл в стенку с Дани Ольмо, на скорости выскочил один на один с итальянским вратарём и легко переиграл Джанлуиджи Доннарумму.

В дополнительное время футболисты не смогли поразить ворота. Решающую попытку в серии пенальти не смог реализовать Мората. Его удар парировал Доннарумма.

В другом матче за выход в финал 7 июля сыграют команды Англии и Дании. Решающая встреча Евро-2020 запланирована на 11 июля. Все оставшиеся игры первенства пройдут на "Уэмбли".