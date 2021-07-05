Владелец "Спартака" рассказал, кого видит тренером сборной России вместо Черчесова

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что видит на посту главного тренера сборной России по футболу молодого иностранца. При этом он не стал называть фамилию конкретного специалиста.

"Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу", — заявил Федун в интервью "Спорт-Экспрессу".

По словам Федуна, сейчас в российском футболе можно увидеть только "болтовню" и "эмоции", от которых нет никакой пользы, при этом никаких реальных действий в данный момент не предпринимается.