Владелец "Спартака" рассказал, кого видит тренером сборной России вместо Черчесова
При этом он уверен, что отечественный футбол находится в серьёзном кризисе, из которого лично он пока не видит выхода.
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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что видит на посту главного тренера сборной России по футболу молодого иностранца. При этом он не стал называть фамилию конкретного специалиста.
"Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу", — заявил Федун в интервью "Спорт-Экспрессу".
По словам Федуна, сейчас в российском футболе можно увидеть только "болтовню" и "эмоции", от которых нет никакой пользы, при этом никаких реальных действий в данный момент не предпринимается.
Он виноват, но он не виноват: РФС поставил Черчесову "двойку", но не признал ответственным за провал на Евро
Напомним, за отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера выступает целый ряд тренеров и экспертов, а также болельщики. О возможных кадровых перестановках после провального результата на Евро-2020 заявил и президент России Владимир Путин.
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