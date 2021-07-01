Долгожданное заседание технического комитета РФС завершилось достаточно предсказуемо. Похоже, что большие перемены в жизни нашей национальной команды, которых все так ждали после позора на Евро-2020, откладываются на неопределённый срок. Результату команды нашли достаточно логичное объяснение, которое, правда, оставляет больше вопросов.

Техком РФС утвердил следующее: работе Станислава Черчесова на Евро-2020 была поставлена неудовлетворительная оценка. Он и сам был такого же мнения о своей работе. А дальше — парадокс: тренеру было выражено доверие.

"Техком РФС признал, как и сам Черчесов, работу главного тренера неудовлетворительной, поскольку команда заняла четвёртое место в группе. При этом техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной", — заявил РИА "Новости" глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

Говоря проще, работе Черчесова поставили двойку и, выражаясь по-студенчески, отправили на пересдачу. Она у него, к слову, первая. Ведь после домашнего чемпионата мира оценки его работе были даны совсем иные. Получается, что в провале сборной на Евро-2020 виноват не тренер, но кто тогда?

Здесь хочется смеяться и плакать одновременно. В РФС только сейчас, после провала на турнире, признали, что у игроков нашей сборной банально ниже уровень мастерства, нежели у соперников по групповому этапу. Любопытно, что для понимания этой проблемы нужно было дойти до вылета из группы на чемпионате Европы, хотя провальные выступления российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в последние годы трубили ровно об этом же.

"Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому. А вот уровень мастерства футболистов, по общему мнению техкома, уступает. Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов", — подчеркнул Гершкович.

Отрицать этот факт абсолютно бессмысленно. Особенно после такого провального результата. Однако возникает вопрос: с кого же спрашивать в этой ситуации? Получается, что любой тренер, Черчесов или кто угодно другой, столкнётся с низким уровнем игроков и проблема будет в этом?

Ещё одну проблему увидели в меньшем уровне самоотдачи игроков, нежели на домашнем ЧМ-2018. Здесь уже, и это признаёт техком РФС, есть и вина тренера. Однако снова, получается, ответственность на игроках. И уровень у них не тот, и отдачи должной нет. Вот вам и причины фиаско.

Выходит, что оставить Черчесова — шаг логичный. Как ни крути, он и игроков прекрасно знает, и за их уровень особо-то не отвечает. Ведь целый сезон футболисты выступают за свои клубы, и спрашивать надо там. Отсюда же пойдёт и ещё целый спектр проблем: зарплаты, подход к тренировкам или же лимит на легионеров. Последний, кстати, по некоторым данным, решили ужесточить. Другие же эту информацию опровергают.

Зато уже сейчас известно, что тур перед матчем отбора на ЧМ-2022 против Хорватии перенесут. Шаг, на который в нашем футболе идут далеко не в первый раз. Даже перед прошедшим Евро-2020 так делали. Насколько он поможет? Покажет время.

Однако даже в этой сборной не всё так плохо. Ведь свои светлые пятна у неё были: тот же Головин, который показал всем, что отъезд в Европу и практика выступлений за местные клубы могут быть полезными. Сейчас подрастает достаточно интересное поколение: Захарян, Мухин, Фомин, Лесовой — уже в сборной и около неё. И таких наберётся немало. Ясно, что в самое ближайшее время доверие к ним будет только расти, а уровень и класс совсем ещё молодых игроков можно и вовсе не поздно повышать.

Если после заседания техкома РФС сложилось ощущение, что судьба Черчесова решена и он остаётся на своём посту, то немного спутала карты прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. По мнению главы государства, после провала на Евро-2020 необходимо сделать правильные выводы, не исключая и кадровые перестановки.

— Надо подумать, что было сделано позитивного людьми, которые отвечали за работу сборных. Вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас. Имею в виду и кадровую составляющую и в футболе, и в хоккее, — заметил Путин.