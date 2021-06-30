Российский фанат Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины, рассказал о случившемся. Молодой человек пояснил, что украинец, фото в обнимку с которым перед игрой распространилось по Сети, — его друг детства Сергей.

"Жалко, конечно. Мы поехали на футбол, не хотели никаких проблем — просто хотели футбол мирно посмотреть. Этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. Мы думали, что будет всё нормально. Бровь разбили, майку разорвали, флаг тоже — нет у меня флага больше. И ушанка — всё пропало", — сказал он в беседе с RT.

24-летний Денис отметил, что никакой провокации с друзьями не планировал. Болеть ему на Евро-2020 больше было не за кого, ведь Россия выбыла. По словам россиянина, нападавшего арестовали. Но Денис ещё не думал, обращаться ли ему в полицию.