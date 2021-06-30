"Хотели мирно футбол посмотреть": Российский фанат рассказал, как поход на матч Украины обернулся разбитым лицом и порванным флагом
24-летний Денис говорит, что после потасовки не смог найти ушанку. Злоумышленник же был задержан.
Российский фанат Денис Смоленский, на которого напали украинские фанаты во время матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Швеции и Украины, рассказал о случившемся. Молодой человек пояснил, что украинец, фото в обнимку с которым перед игрой распространилось по Сети, — его друг детства Сергей.
"Жалко, конечно. Мы поехали на футбол, не хотели никаких проблем — просто хотели футбол мирно посмотреть. Этот шанс случается один раз в четыре года, в этот раз — в пять. Мы думали, что будет всё нормально. Бровь разбили, майку разорвали, флаг тоже — нет у меня флага больше. И ушанка — всё пропало", — сказал он в беседе с RT.
24-летний Денис отметил, что никакой провокации с друзьями не планировал. Болеть ему на Евро-2020 больше было не за кого, ведь Россия выбыла. По словам россиянина, нападавшего арестовали. Но Денис ещё не думал, обращаться ли ему в полицию.
"Кого мне бояться?": Российский фанат успел дать интервью перед матчем, на котором его избили болельщики с Украины
Напомним, перед матчем сборных Швеции и Украины в 1/8 финала Евро-2020 в соцсетях опубликовали фотографию обнимающихся фанатов с украинским и российским флагами, однако последствия этого стали известны уже после игры. На новых снимках видно, как агрессивно настроенный болельщик украинской национальной команды стоит рядом с человеком в российской форме, у которого разорвана футболка, он держится за левую сторону лица, как будто после удара.
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