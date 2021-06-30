НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Париже полиция застрелила мужчину, который угрожал детям ножом

При попытке задержания злоумышленник пытался сбежать и стражи порядка открыли огонь на поражение.

30 июня, 18:33
<p>Фото © Dan Kitwood / Getty Images</p>

Фото © Dan Kitwood / Getty Images

В Париже на вокзале муниципалитета Эрмон был застрелен мужчина, который угрожал детям ножом. О происшествии сообщило радио France Bleu.

Злоумышленник попал в поле зрения сотрудников службы железнодорожной безопасности. Они пытались его задержать, но мужчина обратился в бегство. В результате полицейские открыли огонь на поражение. Сообщается, что рядом с вокзалом находился развлекательный центр. Мужчина угрожал использовать находящихся в нём детей в качестве живого щита.

Правоохранители занимаются расследованием инцидента. По предварительной версии, действия подозреваемого не связывают с терроризмом.

Во Франции женщина с ножом напала на полицейских и была ликвидирована

Во Франции женщина с ножом напала на полицейских и была ликвидирована

Ранее Лайф рассказывал, во Франции в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками погиб 40-летний полицейский.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Посольство проверяет информацию о задержании во Франции "четырёх выходцев из России"

26 мая, 18:53

Ребёнок погиб и восемь человек пострадали в массовом ДТП под Петербургом

сегодня в 15:56

В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

сегодня в 17:32

В России стартовала ревакцинация от коронавируса и прививание переболевших

сегодня в 18:50

Зашевелились: Почему власти и силовики начали реагировать на проблемы людей только после прямой линии с президентом РФ

сегодня в 18:34

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1