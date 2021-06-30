В Париже полиция застрелила мужчину, который угрожал детям ножом

В Париже на вокзале муниципалитета Эрмон был застрелен мужчина, который угрожал детям ножом. О происшествии сообщило радио France Bleu.

Злоумышленник попал в поле зрения сотрудников службы железнодорожной безопасности. Они пытались его задержать, но мужчина обратился в бегство. В результате полицейские открыли огонь на поражение. Сообщается, что рядом с вокзалом находился развлекательный центр. Мужчина угрожал использовать находящихся в нём детей в качестве живого щита.