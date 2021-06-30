ЦБ подтвердил старт возмещения комиссии бизнесу за использование системы быстрых платежей с июля
Планируется, что данная программа продлится до конца текущего года.
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В Центробанке подтвердили, что программа возмещения предпринимателям малого и среднего звена комиссии за проведение безналичной оплаты товаров и услуг в системе быстрых платежей (СБП), предположительно, стартует с начала июля текущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Банк России.
"Правительство и Банк России взаимодействуют по этому вопросу. Планируется, что программа стартует с июля и продлится до конца текущего года. Программа предполагает возмещение за счёт бюджета малым и средним предприятиям комиссии, которую они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП", — отметили в ЦБ.
Кроме того, Центробанк также уточнил порядок возмещения комиссии. Предусматривается, что банки по итогам отчётного месяца будут формировать реестр и направлять в Минэкономразвития, а при получении средств из бюджета будут зачислять возмещение на счета своих клиентов МСП, подчеркнули в Банке России.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня, заявил, что малым и средним предприятиям до конца 2021 года будут полностью возмещаться комиссии за использование системы быстрых платежей. Глава государства также призвал крупнейшие банки страны подключиться к СБП уже к 1 июля.
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