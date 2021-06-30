ЦБ подтвердил старт возмещения комиссии бизнесу за использование системы быстрых платежей с июля

В Центробанке подтвердили, что программа возмещения предпринимателям малого и среднего звена комиссии за проведение безналичной оплаты товаров и услуг в системе быстрых платежей (СБП), предположительно, стартует с начала июля текущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Банк России.

"Правительство и Банк России взаимодействуют по этому вопросу. Планируется, что программа стартует с июля и продлится до конца текущего года. Программа предполагает возмещение за счёт бюджета малым и средним предприятиям комиссии, которую они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП", — отметили в ЦБ.