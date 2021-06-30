ЦБ рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов для россиян и субъектов МСП

Банк России дал рекомендацию финансовым организациям продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 1 октября 2021 года.

Согласно сообщению регулятора, "решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введёнными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам".