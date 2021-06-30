ЦБ рекомендовал продлить реструктуризацию кредитов для россиян и субъектов МСП
Регулятор отмечает, что из-за ковида у граждан и организаций не всегда может быть возможность делать взносы по займам вовремя.
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Банк России дал рекомендацию финансовым организациям продолжить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 1 октября 2021 года.
Согласно сообщению регулятора, "решение было принято в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции и введёнными ограничительными мерами, которые могут повлиять на возможность граждан и предпринимателей своевременно обслуживать задолженность по кредитам и займам".
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Отмечается, что данная мера не окажет негативного влияния на кредитную историю заёмщика. Соответствующие рекомендации поступили кредиторам и в бюро кредитных историй. В ЦБ объяснили, что в секторе есть достаточный запас капитала, который позволит банкам удовлетворить потребность в резервировании для реструктурированных ссуд.
Ранее в ЦБ заявили, что крупнейшие банки России должны к 1 июля подключиться к системе быстрых платежей. Также Лайф рассказывал, что Центробанк ввёл минимальный лимит для переводов через СБП.
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