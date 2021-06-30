Минздрав разъяснил порядок и сроки "экстренной" вакцинации против коронавируса
В соответствии с рекомендациями ВОЗ она проводится до достижения уровня коллективного иммунитета не менее 60% взрослого населения.
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"Экстренная" вакцинация против нового коронавируса, когда переболевшим CoViD-19 или вакцинированным спустя полгода рекомендуется привиться или ревакцинироваться, будет проводиться в России до момента достижения коллективного иммунитета. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от ковида.
"Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, разделяется на "рутинную" и "экстренную". <…> До достижения уровня коллективного иммунитета населения [рекомендуется] проводить вакцинацию против CoViD-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесённого заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация)", — говорится в документе.
При этом уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 60% взрослого населения. Выбор срока в шесть месяцев учёные объясняют тем, что именно в течение этого срока сохраняется устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у переболевших ковидом.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не отказываться от вакцинации даже при наличии антител. Прививку можно делать при любом уровне антител, она не нанесёт никакого вреда, заверили в ВОЗ.
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