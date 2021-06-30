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Минздрав разъяснил порядок и сроки "экстренной" вакцинации против коронавируса

В соответствии с рекомендациями ВОЗ она проводится до достижения уровня коллективного иммунитета не менее 60% взрослого населения.

30 июня, 18:27

Фото © Агентство "Москва"

"Экстренная" вакцинация против нового коронавируса, когда переболевшим CoViD-19 или вакцинированным спустя полгода рекомендуется привиться или ревакцинироваться, будет проводиться в России до момента достижения коллективного иммунитета. Об этом говорится во временных методических рекомендациях Минздрава о вакцинации населения от ковида.

"Вакцинация и повторная вакцинация граждан, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, разделяется на "рутинную" и "экстренную". <…> До достижения уровня коллективного иммунитета населения [рекомендуется] проводить вакцинацию против CoViD-19 по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесённого заболевания (в том числе у ранее вакцинированных лиц) или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации ("экстренная" вакцинация)", — говорится в документе.

При этом уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 60% взрослого населения. Выбор срока в шесть месяцев учёные объясняют тем, что именно в течение этого срока сохраняется устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у переболевших ковидом.

В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом

В Минздраве озвучили рекомендации по вакцинации переболевших ковидом

Ранее во Всемирной организации здравоохранения порекомендовали не отказываться от вакцинации даже при наличии антител. Прививку можно делать при любом уровне антител, она не нанесёт никакого вреда, заверили в ВОЗ.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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