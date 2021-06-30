В Подмосковье пообещали не вводить QR-коды в транспорте при одном условии

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что при сохранении существующих темпов вакцинации возможность введения системы QR-кодов в общественном транспорте властями не будет рассматриваться.

"В Подмосковье постараются не вводить QR-коды на транспорт при существующих темпах вакцинации. Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьём 1,5–2 миллиона человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".