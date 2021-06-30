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В Подмосковье пообещали не вводить QR-коды в транспорте при одном условии

Решение во многом зависит от темпов вакцинации населения, которая пока что идёт довольно активно.

30 июня, 18:00
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что при сохранении существующих темпов вакцинации возможность введения системы QR-кодов в общественном транспорте властями не будет рассматриваться.

"В Подмосковье постараются не вводить QR-коды на транспорт при существующих темпах вакцинации. Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьём 1,5–2 миллиона человек", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, что в Московской области прививки от коронавируса получили уже 1,5 миллиона человек. Среди них примерно 500 тысяч пенсионеров в возрасте от 60 лет. В некоторых пунктах вакцинации сделать прививку можно в любое время — они работают в круглосуточном режиме. Ранее стало известно имя победителя розыгрыша квартиры среди привитых от коронавируса в Подмосковье.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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