Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Лайфу, что решение Турции пускать привитых россиян без ПЦР-теста может стать "толчком к вакцинации". По её мнению, открытие авиасообщения с Турцией и туризма в целом — это хороший стимул сделать прививку.

"Вакцина бесплатна, а ПЦР один сделать, когда едешь туда, другой — обратно. И вот уже порядка 10 тысяч рублей тратишь. Так хотя бы с точки зрения экономии люди будут прививаться. Это как толчок для вакцинации", — говорит собеседница Лайфа.

Осипова при этом отметила, что изменения в правилах въезда в Турцию вряд ли скажутся на туристическом потоке в Краснодарский край.

"Те, кто хотел поехать отдыхать в Турцию, так и поедут и с ПЦР, и с прививкой. Это не играет какую-то огромную роль", — заключила собеседница Лайфа.