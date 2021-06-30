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"Толчок для вакцинации": В АТОР оценили решение Турции пускать привитых россиян без ПЦР-теста

Собеседница Лайфа напомнила, что вакцина бесплатная, а сдать анализы для поездки туда-обратно будет стоить почти 10 тысяч рублей.

30 июня, 16:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала Лайфу, что решение Турции пускать привитых россиян без ПЦР-теста может стать "толчком к вакцинации". По её мнению, открытие авиасообщения с Турцией и туризма в целом — это хороший стимул сделать прививку.

"Вакцина бесплатна, а ПЦР один сделать, когда едешь туда, другой — обратно. И вот уже порядка 10 тысяч рублей тратишь. Так хотя бы с точки зрения экономии люди будут прививаться. Это как толчок для вакцинации", — говорит собеседница Лайфа.

Осипова при этом отметила, что изменения в правилах въезда в Турцию вряд ли скажутся на туристическом потоке в Краснодарский край.

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"Те, кто хотел поехать отдыхать в Турцию, так и поедут и с ПЦР, и с прививкой. Это не играет какую-то огромную роль", — заключила собеседница Лайфа.

Напомним, Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной. Теперь привитым гражданам необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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