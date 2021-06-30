В Краснодарском крае смягчили правила въезда для туристов

Таким образом, при заселении путешественники могут предоставить медицинский документ или сертификат о перенесённой болезни в бумажном формате или с сайта госуслуг. При этом со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев. А вот детям до шести лет включительно наличие отрицательного теста или сертификата о вакцинации при въезде в отели не потребуется.