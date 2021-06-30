В Краснодарском крае смягчили правила въезда для туристов
В частности, дети до шести лет включительно смогут въехать без результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
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Власти Краснодарского края разрешили с 1 августа заселять в гостиницы туристов с документами о перенесённом коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Таким образом, при заселении путешественники могут предоставить медицинский документ или сертификат о перенесённой болезни в бумажном формате или с сайта госуслуг. При этом со дня выздоровления должно пройти не более шести месяцев. А вот детям до шести лет включительно наличие отрицательного теста или сертификата о вакцинации при въезде в отели не потребуется.
Напомним, власти Краснодарского края приняли решение поэтапно ужесточить требования для гостиниц, отелей и детских лагерей региона в связи с ростом числа заражённых ковидом, запретив с 1 августа заселяться в объекты размещения непривитым гражданам. Эту меру поддержали в Российском союзе туриндустрии.
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