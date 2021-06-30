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Турция будет пускать привитых россиян без ПЦР-теста

Вакцинированным гражданам необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта.

30 июня, 15:00

Фото © Pixabay

Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику", — отметил он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Турции уточнили требования к сертификатам о вакцинации россиян

В Турции уточнили требования к сертификатам о вакцинации россиян

Ранее в АТОР предположили, что до конца года в Турции сможет отдохнуть около трёх миллионов россиян. Авиасообщение с этой страной было возобновлено 22 июня.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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