Турция будет пускать привитых россиян без ПЦР-теста

Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну для граждан РФ, привившихся любой российской вакциной. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику", — отметил он по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.