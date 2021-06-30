В Турции уточнили требования к сертификатам о вакцинации россиян

Для въезда в Турцию вакцинированным россиянам без ПЦР-теста необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта. Получить сертификат можно на сайте госуслуг, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Каким именно из зарегистрированных в России препаратов ("Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт") привился турист, значения не имеет. Главное — иметь при себе официальный документ, а с момента прививки должно пройти не менее 14 суток.

Для въезда в Турцию тем, кто переболел коронавирусом, необходимо иметь одну справку с подтверждением, что пациент переболел и вылечился в течение последних шести месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию). Вторая справка должна быть с отрицательным результатом антиген-теста, проведённого не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Особые рекомендации в АТОР дали и тем, кто отказался вакцинироваться. Им для въезда в Турцию нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в страну. Причём детям до шести лет справки не требуются.