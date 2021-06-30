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В Турции уточнили требования к сертификатам о вакцинации россиян

Въезжающие в страну туристы должны иметь при себе этот документ, а с момента последнего укола должно пройти не менее 14 суток.

30 июня, 12:50
<p>Фото © Isa Terli / Anadolu Agency via Getty Images</p>

Фото © Isa Terli / Anadolu Agency via Getty Images

Для въезда в Турцию вакцинированным россиянам без ПЦР-теста необходимо при посадке на борт самолёта и на погранконтроле предъявить сертификат о полной вакцинации на английском языке с данными заграничного паспорта. Получить сертификат можно на сайте госуслуг, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Каким именно из зарегистрированных в России препаратов ("Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт") привился турист, значения не имеет. Главное — иметь при себе официальный документ, а с момента прививки должно пройти не менее 14 суток.

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Для въезда в Турцию тем, кто переболел коронавирусом, необходимо иметь одну справку с подтверждением, что пациент переболел и вылечился в течение последних шести месяцев (при этом первый положительный ПЦР-тест был сделан не раньше 28 дней до въезда в Турцию). Вторая справка должна быть с отрицательным результатом антиген-теста, проведённого не ранее чем за 48 часов до въезда в Турцию.

Особые рекомендации в АТОР дали и тем, кто отказался вакцинироваться. Им для въезда в Турцию нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в страну. Причём детям до шести лет справки не требуются.

Ранее в АТОР допустили, что Турция и другие государства, куда отправляются российские туристы, могут закрыть свои границы для РФ из-за возросшего уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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