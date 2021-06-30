Певица Анита Цой рассказала, с какими последствиями столкнулась после того, как переболела коронавирусом. Певица пожаловалась на страшные изменения в мозге.

"Во-первых, теряется концентрация, рассеивается внимание. Кажется, что пыльным мешком ударили по голове. Мозг просто течёт, плавится, его просто нет. Никакой умной мысли, ты не можешь сконцентрироваться. Ну и память начинает подводить", — жалуется певица в беседе с "Дни.ру".

Также звезда набрала девять килограммов из-за гормонального сбоя. По её словам, сейчас она привела в порядок гормоны, а через шесть недель начнёт восстанавливать форму. В октябре Цой планирует выступить в Кремле с юбилейным шоу "Пятый океан", которое ранее было отменено из-за пандемии. К этому событию певица собирается похудеть с помощью корейских трав.

"Там специальные составы, напоминающие по вкусу сельдерей и яблоко. Как сок, выпиваешь перед завтраком, обедом и ужином. Ограничу себя в жареном, мучном, сладком — это ускорит процесс похудения", — поделилась своей диетой Анита.

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Первая пластинка, получившая название "Полёт", появилась на прилавках музыкальных магазинов в 1997 году и принесла певице премию "Овация" в номинации "Открытие года" и премию за "Лучшее шоу года". Последовали ещё две — "Чёрный лебедь" и "I’ll remember you", записанная в США. В 2003-м она резко поменяла стилистику своей деятельности и перешла к танцевальной музыке. В скором времени был записан альбом "1 000 000 минут", который во многом стал для неё переломным. Подробнее о творческой и личной жизни Аниты Цой читайте на uznayvse.ru.