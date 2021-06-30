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"Мозг течёт": Анита Цой рассказала о страшных последствиях, с которыми столкнулась после коронавируса

Певица перенесла инфекцию в прошлом году и находилась в больнице под аппаратом ИВЛ.

30 июня, 11:53

Фото © instagram.com/anitatsoy

Певица Анита Цой рассказала, с какими последствиями столкнулась после того, как переболела коронавирусом. Певица пожаловалась на страшные изменения в мозге.

"Во-первых, теряется концентрация, рассеивается внимание. Кажется, что пыльным мешком ударили по голове. Мозг просто течёт, плавится, его просто нет. Никакой умной мысли, ты не можешь сконцентрироваться. Ну и память начинает подводить", — жалуется певица в беседе с "Дни.ру".

Также звезда набрала девять килограммов из-за гормонального сбоя. По её словам, сейчас она привела в порядок гормоны, а через шесть недель начнёт восстанавливать форму. В октябре Цой планирует выступить в Кремле с юбилейным шоу "Пятый океан", которое ранее было отменено из-за пандемии. К этому событию певица собирается похудеть с помощью корейских трав.

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"Там специальные составы, напоминающие по вкусу сельдерей и яблоко. Как сок, выпиваешь перед завтраком, обедом и ужином. Ограничу себя в жареном, мучном, сладком — это ускорит процесс похудения", — поделилась своей диетой Анита.

Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Первая пластинка, получившая название "Полёт", появилась на прилавках музыкальных магазинов в 1997 году и принесла певице премию "Овация" в номинации "Открытие года" и премию за "Лучшее шоу года". Последовали ещё две — "Чёрный лебедь" и "I’ll remember you", записанная в США. В 2003-м она резко поменяла стилистику своей деятельности и перешла к танцевальной музыке. В скором времени был записан альбом "1 000 000 минут", который во многом стал для неё переломным. Подробнее о творческой и личной жизни Аниты Цой читайте на uznayvse.ru.

Ранее похудевший музыкальный продюсер Максим Фадеев удивил подписчиков своим преображением. Он поделился секретом, как ему удалось избавиться от 127 килограммов.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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