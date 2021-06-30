Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия не будет отвечать на зарубежные санкции себе во вред.

"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем", — сказал глава государства.

Он привёл в пример то, что американские космические корабли, например, используют российские двигатели.

При этом президент подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению Запада, санкции даже поспособствовали развитию ряда отраслей. Например, они дали толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств.