Путин: Россия не будет отвечать на санкции себе во вред
Глава государства привёл в пример то, что американские космические корабли, например, используют российские двигатели.
Фото © LIFE
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что Россия не будет отвечать на зарубежные санкции себе во вред.
"Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем", — сказал глава государства.
Он привёл в пример то, что американские космические корабли, например, используют российские двигатели.
При этом президент подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению Запада, санкции даже поспособствовали развитию ряда отраслей. Например, они дали толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств.
Ранее на пресс-конференции по итогам встречи со своим заокеанским коллегой Джо Байденом в Женеве Путин заявлял, что США, применив экономические санкции, потеряли не меньше, чем РФ, в отношении которой эти ограничения были введены.
Комментариев: 0