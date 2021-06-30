Губернатор Астраханской области разберётся в ситуации с отказом в выплатах на детей местной жительнице
Соответствующий вопрос женщина задала президенту России во время прямой линии. В пресс-службе главы региона отметили, что ждут подробной информации от правительства.
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберётся в ситуации с отказом местной жительнице в выплатах на детей от трёх до семи лет. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе главы региона.
"Да, губернатор в курсе, разберётся в ситуации с выплатами пособий местной жительнице. Ждём подробной информации от правительства", — отметили там.
Ранее в ходе прямой линии с президентом соответствующий вопрос задала жительница Астрахани Оксана Плужникова. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.
Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 30 июня, в 12:00 мск. Уже опубликована часть списка вопросов, но обращения россиян будут приниматься вплоть до окончания программы. Жители страны уже задали президенту более 1 миллиона вопросов. У российского лидера во время мероприятия есть непосредственный доступ к массиву обращений. Подробная информация о прямой линии доступна на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).
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