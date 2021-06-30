Губернатор Астраханской области разберётся в ситуации с отказом в выплатах на детей местной жительнице

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберётся в ситуации с отказом местной жительнице в выплатах на детей от трёх до семи лет. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе главы региона.

"Да, губернатор в курсе, разберётся в ситуации с выплатами пособий местной жительнице. Ждём подробной информации от правительства", — отметили там.