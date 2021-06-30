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Путин разъяснил порядок выплат семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году

По словам российского лидера, единовременная выплата по 10 тысяч рублей распространяется на всех детей, достигших школьного возраста.

30 июня, 10:41

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду разъяснил ситуацию с выплатами семьям с шестилетними детьми, которые не пойдут в школу в этом году.

"Семьи с шестилетними детьми должны получить единовременную выплату, даже если эти дети сейчас в школу не пойдут", указал российский лидер.

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Напомним, что в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что всем семьям в стране, в которых подрастают школьники, в том числе будущие первоклассники, в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого ребёнка. Позже министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что для того, чтобы получить данную выплату, необходимо будет лишь подать заявление онлайн, а всю остальную работу возьмёт на себя государство. Всего на это уйдёт около 170 миллиардов рублей. Кроме того, Путин поручил ввести выплаты на детей от восьми до шестнадцати лет из неполных семей. Президент указал на необходимость отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребёнка.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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