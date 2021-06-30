Путин оценил инцидент с британским эсминцем в Чёрном море. Видео © LIFE

Заход британского эсминца Defender в территориальные воды России в районе Крыма является провокацией, и она проводилась совместно с США, уверен президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, это, конечно, провокация, это очевидно. Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашёл в территориальные воды днём, а ещё раньше с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт. Мне докладывали об этом, я хорошо был осведомлён", — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Путин отметил, что эсминец преследовал военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть наши вооружённые силы и посмотреть, "что и где включается" и "как работает". В свою очередь РФ смотрела и знала об этом и предоставляла ту информацию, которую считала нужной. Второй составляющей инцидента президент назвал политические мотивы.