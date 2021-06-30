"Я хорошо был осведомлён": Путин заявил об участии США в провокации с британским эсминцем в Чёрном море
По словам главы государства, корабль преследовал военные и политические цели.
Путин оценил инцидент с британским эсминцем в Чёрном море. Видео © LIFE
Заход британского эсминца Defender в территориальные воды России в районе Крыма является провокацией, и она проводилась совместно с США, уверен президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, это, конечно, провокация, это очевидно. Она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Британец зашёл в территориальные воды днём, а ещё раньше с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолёт. Мне докладывали об этом, я хорошо был осведомлён", — сказал глава государства в ходе прямой линии.
Путин отметил, что эсминец преследовал военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть наши вооружённые силы и посмотреть, "что и где включается" и "как работает". В свою очередь РФ смотрела и знала об этом и предоставляла ту информацию, которую считала нужной. Второй составляющей инцидента президент назвал политические мотивы.
"Подчеркнуть, что эти люди без уважения относятся к выбору крымчан присоединиться к Российской Федерации, они там что-то не признают. Ну хорошо, не признавайте дальше, зачем провокации осуществлять?" — добавил Путин.
Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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