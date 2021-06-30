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"Может, я проговорился": Путин ударил себя по губам, раскрыв информацию о британском эсминце в Крыму

Президент рассказал о сведениях, которые ему докладывали в связи с инцидентом. В том числе о действиях военных в рамках ситуации.

30 июня, 10:27
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Путин ударил себя по губам, раскрыв информацию о британском эсминце в Крыму. Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин, рассказывая об инциденте с британским эсминцем, ударил себя по губам, отметив, что, возможно, он проговорился и раскрыл важную информацию.

"Смотрели (военные на британском эсминце. — Прим. Лайфа), что, где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят", — сказал российский лидер во время прямой линии.

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Напомним, на прошлой неделе после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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